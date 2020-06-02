В РАН отреагировали на приближение к Земле астероида

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Астероид 2002 NN4, максимальное приближение которого к Земле ожидается 6 июня, не представляет опасности для нее. Об этом рассказали в РАН

Небесное тело приблизится к Земле на расстояние в 5,9 миллиона километров. Размер самого астероида оценивается в 250-570 метров. А это считается незначительным для масштабов нашей планеты.

По словам члена-корреспондента РАН, доктора физико-математических наук Бориса Шустова, подобные небесные тела прилетают на расстояние в пять миллионов километров буквально каждую неделю.

"Я к этому абсолютно спокойно отношусь, — цитирует ученого Газета.ru, — Это как на каждый восход Луны реагировать".

Волноваться стоит, если на расстоянии геостационарной орбиты пролетает астероид размером в километр.