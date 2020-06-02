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Появился способ предсказать тяжесть течения коронавируса 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 42 минуты назад
Ученые обнаружили 27 потенциальных биомаркеров, которые могут быть использованы для предсказания тяжести течения коронавирусной инфекции, соответствующее исследование опубликовано в журнале Cell Systems.
«Мы использовали нашу платформу на образцах, собранных у группы госпитализированных с SARS-CoV-2 случаев и обнаружили 27 потенциальных биомаркеров, которые выражены дифференциально шкале ВОЗ тяжести течения COVID-19», — передает РИА «Новости» содержание исследования.
Группа ученых из Института Фрэнсиса Крика и университетского медицинского комплекса Charite в Берлине улучшили масс-спектрометр, чтобы он мог быстро определять наличие и количество различных белков в плазме крови. Разработанная в Британии платформа использовалась для анализа сыворотки крови 31 пациента в Берлине. Потом результаты проверили на 17 пациентах клиники с COVID-19 и 15 здоровых людях. Так, три из ключевых обнаруженных белков связаны с интерлейкином 6 — провоспалительным цитокином, который является маркером тяжелого течения COVID-19. Кроме того, биомаркеры включают белки, ранее не соотносимые с коронавирусом.
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Как отмечают ученые, их работа внесет вклад в разработку простых тестов, которые можно будет использовать для обнаружения одного или нескольких биомаркеров у пациентов с коронавирусом, чтобы предсказать течение болезни.
«Тест, который поможет врачам предсказать, насколько велика вероятность, что состояние пациента с COVID-19 станет критическим, был бы бесценен», — цитирует агентство Reuters одного из авторов исследования, эксперта в области молекулярной биологии Кристофа Месснера.
Ранее немецкие ученые выяснили, что коронавирус может проникать в клетки сердца человека и размножаться там, вызывая сбои в сердцебиении.
Кроме того, профессор Университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук Анча Баранова назвала три наиболее уязвимых перед COVID-19 внутренних органа человека.
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Комментарии
Наука и техника , Видео , Джордж Мейсон , ВОЗ , РИА Новости , Reuters
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