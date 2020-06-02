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Редкий ихтиозавр оказался самым обычным 

Индикатор 1 час назад
Редкий ихтиозавр оказался самым обычным
Фото: Joschua Knüppe/Twitter
Ранее исследователи считали род ихтиозавров Nannopterygius довольно редким и плохо изученным. Однако исследователь из Палеонтологического института им. А. А. Борисяка РАН вместе с британской коллегой установил, что это животное представляет собой самого обычного представителя своего семейства и имеет родственников в европейской части России и Арктике. Статья ученых опубликована в Zoological Journal of the Linnean Society.
Ихтиозавры-офтальмозавриды (Ophthalmosauridae) обитали в морях Земли с середины юрского и до середины мелового периода. Наиболее хорошо исследователям удалось изучить род Ophthalmosaurus благодаря сотням найденных ранее скелетов из келловейского яруса средней юры Англии. Другие роды палеонтологи смогли охарактеризовать по одиночным скелетам или их фрагментам. Это, в том числе, роды некрупных ихтиозавров Paraophthalmosaurus и Yasykovia, которые в конце прошлого века описали российские исследователи.
Эти роды сильно схожи с Nannopterygius из Англии, однако их комплексного сравнения никто до сих пор не проводил. Род Nannopterygius выделил немецкий палеонтолог Фридрих фон Хюне в 1922 году при исследовании необычного вида ихтиозавров из верхней юры Англии — Ichthyosaurus enthekiodon. Единственный экземпляр этого животного, который палеонтологи описали еще в конце XIX века, хранится в Музее естественной истории в Лондоне. После того, как скелет нанноптеригия был помещен в витрину на высоте пяти метров, его стало невозможно повторно исследовать.
Для исследования этого голотипа научный сотрудник Палеонтологического института им. А. А. Борисяка РАН Николай Зверьков прикрепил фотокамеру к рыболовной удочке и соединил агрегат с компьютером. Это позволило исследователю получить четкие снимки и уточнить строение скелета Nannopterygius enthekiodon. Новые данные позволили найти еще несколько экземпляров нанноптеригиев в музеях Англии — в Оксфорде, Кембридже и в Музее юрской морской жизни в Киммеридже. И хотя эти скелеты были не такими полными, как образец, хранящийся в Музее естественной истории, авторы смогли пролить свет на многие особенности этих животных. Ученый показал, что отличий между нанноптеригием и российскими параофтальмозавром и языковией практически нет, при этом они четко отличаются от других ихтиозавров, включая офтальмозавра.
Анализ российских позднеюрских ихтиозавров показал, что из всех видов только Paraophthalmosaurus saveljeviensis и Yasykovia yasykovi могут считаться отдельными видами, которые теперь относят к роду Nannopterygius. Таким образом, нанноптеригии обитали не только в морях Западной Европы, но и в Среднерусском море, покрывавшем значительную часть Европейской России. Также исследователи установили присутствие нового вида нанноптеригиев в отложениях нижнего мела Арктики. Неполный скелет этого ихтиозавра со Шпицбергена был описан норвежскими исследователями в 2018 году, однако установить его таксономическую принадлежность ученым удалось только недавно.
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Наука и техника , Наука , РАН , Великобритания
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