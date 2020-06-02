Редкий ихтиозавр оказался самым обычным 

Ранее исследователи считали род ихтиозавров Nannopterygius довольно редким и плохо изученным. Однако исследователь из Палеонтологического института им. А. А. Борисяка РАН вместе с британской коллегой установил, что это животное представляет собой самого обычного представителя своего семейства и имеет родственников в европейской части России и Арктике. Статья ученых опубликована в Zoological Journal of the Linnean Society.

Ихтиозавры-офтальмозавриды (Ophthalmosauridae) обитали в морях Земли с середины юрского и до середины мелового периода. Наиболее хорошо исследователям удалось изучить род Ophthalmosaurus благодаря сотням найденных ранее скелетов из келловейского яруса средней юры Англии . Другие роды палеонтологи смогли охарактеризовать по одиночным скелетам или их фрагментам. Это, в том числе, роды некрупных ихтиозавров Paraophthalmosaurus и Yasykovia, которые в конце прошлого века описали российские исследователи.

Эти роды сильно схожи с Nannopterygius из Англии, однако их комплексного сравнения никто до сих пор не проводил. Род Nannopterygius выделил немецкий палеонтолог Фридрих фон Хюне в 1922 году при исследовании необычного вида ихтиозавров из верхней юры Англии — Ichthyosaurus enthekiodon. Единственный экземпляр этого животного, который палеонтологи описали еще в конце XIX века, хранится в Музее естественной истории в Лондоне. После того, как скелет нанноптеригия был помещен в витрину на высоте пяти метров, его стало невозможно повторно исследовать.

Для исследования этого голотипа научный сотрудник Палеонтологического института им. А. А. Борисяка РАН Николай Зверьков прикрепил фотокамеру к рыболовной удочке и соединил агрегат с компьютером. Это позволило исследователю получить четкие снимки и уточнить строение скелета Nannopterygius enthekiodon. Новые данные позволили найти еще несколько экземпляров нанноптеригиев в музеях Англии — в Оксфорде, Кембридже и в Музее юрской морской жизни в Киммеридже. И хотя эти скелеты были не такими полными, как образец, хранящийся в Музее естественной истории, авторы смогли пролить свет на многие особенности этих животных. Ученый показал, что отличий между нанноптеригием и российскими параофтальмозавром и языковией практически нет, при этом они четко отличаются от других ихтиозавров, включая офтальмозавра.

Анализ российских позднеюрских ихтиозавров показал, что из всех видов только Paraophthalmosaurus saveljeviensis и Yasykovia yasykovi могут считаться отдельными видами, которые теперь относят к роду Nannopterygius. Таким образом, нанноптеригии обитали не только в морях Западной Европы, но и в Среднерусском море, покрывавшем значительную часть Европейской России. Также исследователи установили присутствие нового вида нанноптеригиев в отложениях нижнего мела Арктики. Неполный скелет этого ихтиозавра со Шпицбергена был описан норвежскими исследователями в 2018 году, однако установить его таксономическую принадлежность ученым удалось только недавно.