Норвежцы под полом нашли артефакты времен викингов 

Супруги обнаружили во время ремонта своего дома в пригороде Боде на севере Норвегии стеклянную бусину и железный топор времен викингов, сообщает местное издание The Local.

Предположительно возраст находок составляет тысячу лет.

Хозяева дома, который был построен в 1914 году, начали ремонт на карантине со снятия пола. В процессе работы им попался на глаза странный предмет.

"Сначала мы подумали, что нашли колесо от маленькой игрушечной машинки, — поделилась Марианн Кристиансен. — Только позже мы поняли, что это такое".

Археолог Мартинус Хауглид, приехавший на объект, пояснил, что пара, по всей видимости, наткнулась на погребение Бронзового века или эпохи викингов.

"Артефакты были обнаружены под камнями, которые по форме напоминают пирамиду. Среди любопытных предметов: топор, который может относиться к периоду от 950 до 1050 н.э., и бусина из темно-синего стекла тех же времен", — уточнил он.

Он рассказал, что никогда не слышал о том, чтобы такие захоронения находили прямо под современными домами, хотя занимается раскопками уже почти 30 лет.

"Они отлично справились: сразу сообщили о находке, как только заподозрили, что она может оказаться чем-то древним", — прокомментировал он действия Кристиансенов.

В Норвегии действует закон, в соответствии с которым все предметы, от XVI века и старше, подлежат обязательной охране.

Бусину и топор уже отправили в университетский музей в Тромсе, а команда археологов продолжает работать в доме.