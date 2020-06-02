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В NASA предупредили о приближающемся к Земле опасном астероиде 

ТК «Звезда» и ещё 4 38 минут назад
Потенциально опасный астероид подлетает к Земле
Фото: pixabay
Эксперты называют небесное тело потенциально опасным, если оно пересекает орбиту Земли.
Специалисты NASA предупредили, что к Земле приближается астероид 163348 (2002 NN4). По оценкам экспертов, диаметр небесного тела может составлять от 250 до 570 метров.
Согласно сообщению, астероид в конце этой недели, в субботу, 6 июня, пройдет от Земли на минимальном расстоянии. Специалисты рассчитали время, в которое это случится: примерно 06.20 по Москве.
По мнению экспертов, данный астероид не будет представлять для Земли угрозы, поскольку пройдет от нее в 13 раз дальше, чем находится Луна. Однако в NASA астероид все равно считается потенциально опасным, поскольку он пересекает орбиту Земли.
Ранее сообщалось, что 29 апреля к Земле подойдет на минимальную дистанцию астероид 1998 OR2. Он также никакой не нес угрозы для планеты, поскольку прошел от Земли на расстоянии около 6 миллионов километров, что в 16 раз больше, чем расстояние до Луны.
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Наука и техника , NASA
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