В Ботсване начали массово гибнуть слоны 

Министерство окружающей среды, охраны природных ресурсов и туризма Ботсваны занялось расследованием гибели слонов близ Серонги, Битши, Эретши и Гунотсоги. Как сообщили в ведомстве, погибли уже более 110 слонов, а причины их смерти неизвестны.

Туши погибших животных лично изучил министр окружающей среды, охраны природных ресурсов и туризма Ботсваны Филда Нани Керенг, который также провёл рабочие встречи с представителями ведомства, полицией и военными страны, ветеринарами и местным населением, чтобы выяснить причины загадочных смертей.

До сих пор специалисты не смогли установить, почему массово умирают слоны — первые анализы показали, что животные не были отравлены людьми и не стали жертвами сибирской язвы. Кроме того, исключена версия браконьерства, поскольку все туши были обнаружены нетронутыми.