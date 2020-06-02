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В Ботсване начали массово гибнуть слоны 

Популярная механика и ещё 3 1 час назад
В Ботсване начали массово гибнуть слоны
Фото: African Conservation Experience
Министерство окружающей среды, охраны природных ресурсов и туризма Ботсваны занялось расследованием гибели слонов близ Серонги, Битши, Эретши и Гунотсоги. Как сообщили в ведомстве, погибли уже более 110 слонов, а причины их смерти неизвестны.
Туши погибших животных лично изучил министр окружающей среды, охраны природных ресурсов и туризма Ботсваны Филда Нани Керенг, который также провёл рабочие встречи с представителями ведомства, полицией и военными страны, ветеринарами и местным населением, чтобы выяснить причины загадочных смертей.
До сих пор специалисты не смогли установить, почему массово умирают слоны — первые анализы показали, что животные не были отравлены людьми и не стали жертвами сибирской язвы. Кроме того, исключена версия браконьерства, поскольку все туши были обнаружены нетронутыми.
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Наука и техника , Ботсвана
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