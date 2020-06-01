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Астрономы назвали Оумуамуа водородным айсбергом 

Популярная механика 2 часа назад
Астрономы назвали Оумуамуа водородным айсбергом
Фото: ESA/Hubble/NASA/ESO/M. Kornmesse
Межзвездный объект Оумуамуа имеет не только странное название, но и до сих пор непонятную природу происхождения. Астрономы из Йельского и Чикагского университетов предположили, что это совершенно новый тип объекта — водородный айсберг.
Оумуамуа был обнаружен в 2017 году. По его траектории было понятно — этот объект «не местный». Проведя миллионы лет в межгалактическом пространстве, небесное тело просто проходило через наш район.
Происхождение не единственная загадка. В отличие от практически круглой формы большинства астероидов и комет, Оумуамуа — это сплюснутый овал длиной около 274 метров. Еще более удивительно, что небесное тело заметно ускоряется, покидая нашу Солнечную систему.
Именно поэтому ученые предположили, что оно может быть чем-то принципиально новым. По мнению исследователей Оумуамуа может быть водородным айсбергом. Это объясняет все его странные свойства.
Идея заключается в том, что в плотных молекулярных облаках в космосе температура может быть настолько низкой, что водород замерзает. Поэтому, такие айсберги могут просто дрейфовать миллионы лет, пока им не случится пройти близко к такой звезде, как наша.
«Когда Оумуамуа проходил близко к Солнцу, плавящийся водород быстро вскипал на ледяной поверхности, обеспечивая ускорение, а также уменьшая небесное тело до его странной, вытянутой формы. Это похоже на кусок мыла, который становится тонкой щепкой после многих применений», — комментирует Грегори Лафлин, соавтор исследования.
Сейчас уже слишком поздно догонять Оумуамуа — он находится за орбитой Сатурна, однако ученые надеются исследовать будущих межзвездных гостей.
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