Американские инженеры создали искусственные реснички 

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Американские инженеры из Университета штата Северная Каролина и Университета Элон ( США ) разработали движущиеся реснички с памятью из полимера. Они могут двигаться в зависимости от света и магнитного поля.

Реснички используются многими микроорганизмами для передвижения в воде. «Опыт» простейших учёные могут применить для создания роботов-пловцов, пишет журнал Advanced Materials Technologies.

Ключевым моментом этой работы является то, что мы продемонстрировали магнитные реснички с памятью формы, форма которых может быть установлена, заблокирована, разблокирована и перенастроена, — говорится в материале.

Во время экспериментов реснички залили в поле между двумя магнитами. Излучение вызывало самосборку устройств, так как они совпадали с приложенным магнитным полем.

Опыты американских инженеров не первые проводятся в данной области. В 2014 году коллеги из Кильского университета (Германия) создали молекулы, имитирующие крошечные, похожие на волосы структуры. Перспективный раздел науки может стать основой для разработки нанороботов, способных передвигаться по сосудам человека.

Ранее NEWS.ru сообщал, что группа учёных из России и Европы разработала основу для сверхточных атомных часов, которые смогут отыскать самые лёгкие формы тёмной материи.