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Опубликовано видео перехода экипажа Crew Dragon на МКС 

Алевтина Жаркова 1 час назад
Через 19 часов после старта пилотируемый корабль Crew Dragon совершил автоматическую стыковку с МКС. После открытия люка с первого частного космического аппарата, созданного компанией Илона Маска SpaceX, на борт станции перешли астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен.
NASA вело трансляцию в прямом эфире этого знакового для космической отрасли США события — впервые с 2011 года, после завершения программы Space Shuttle, американцы отправились на МКС на своем корабле. Ранее для полетов использовалась российская ракета «Союз».
Наука и техника , Видео , SpaceX , NASA
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