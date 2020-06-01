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Microsoft признала проблемы с обновлениями Windows 

Lenta.ru и ещё 2 2 часа назад
Microsoft признала проблемы с обновлениями Windows
Фото: depositphotos.com
Microsoft рассказала о возможных последствиях обновления на актуальную версию Windows 10 и признала проблемы с выходом апдейта. Список обнаруженных в ходе бета-тестирования проблем опубликован на сайте компании.
Инженеры Microsoft попросили пользователей не устанавливать версию 2004 обновления Windows, если они опасаются нестабильной работы компьютеров и появления критических ошибок. На момент написания заметки на сайте компании были перечислены 10 важнейших ошибок, которые могут возникнуть после развертывания системного апдейта.
В частности, новая версия Windows может помешать корректной одновременной работе двух и более устройств, подключенных по Bluetooth. Также обновление несовместимо с аудиодрайверами Conexant ISST от Synaptics, в этой связи компания заблокировала версию 2004 для загрузки на ПК некоторых пользователей. Microsoft предупредила, что пользователи внешних SSD-накопителей, работающих через порт Thunderbolt, могут заметить появление «синего экрана смерти» (BSOD) при подключении девайсов.
Кроме того, «синий экран смерти» может появиться на компьютерах, работающих с видеокартами Nvidia, использующих старые драйвера. Компания не отрицает, что после обновления возможны проблемы с сетевым подключением, включающие неожиданную перезагрузку девайсов, на устройствах с поддержкой функции Always Connected.
Развертывание обновления 2004 стартовало 27 мая, на первом этапе апдейт можно установить только вручную. Microsoft подчеркнула, что актуальная версия Windows 10 тестировалась группой бета-тестеров Windows Insiders на протяжении 15 месяцев.
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Наука и техника , Microsoft
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