Первый заместитель председателя комитета ГД по обороне Александр Шерин прокомментировал запуск космического корабля Crew Dragon. По его словам, пока рано делать какие-либо выводы об успехе американцев и предположил, что ракета может быть собрана из российских комплектующих.

Думаю, космос будет за нами. Надо посмотреть, сколько комплектующих в этой ракете являются российскими. Двигатели чьи стоят на корабле Илона Маска? Надо вот этот вопрос выяснить. Я не могу пока чётко и ясно сказать, — подчеркнул депутат в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Также депутат сравнил ракету Crew Dragon с китайским автопромом и отметил, что её запуск не повлияет на расстановку сил в космосе.

Если в каком-то государстве начинают собирать автомобили, это не значит, что японский или немецкий автопром должен закрыться, — подытожил Шерин.