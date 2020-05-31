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Илон Маск по-русски ответил Рогозину 

Газета.Ru и ещё 11 38 минут назад
Илон Маск по-русски ответил Рогозину
Фото: Reuters
Американский предприниматель и глава SpaceX Илон Маск ответил на поздравление главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в Twitter.
Публикация была сделана на русском языке.
"Спасибо, сэр, ха-ха. Мы рассчитываем на взаимовыгодное и процветающее долгосрочное сотрудничество", — написал Маск.
Ранее Рогозин поздравил главу NASA Джима Бранденстайна с успешным запуском ракеты Falcon 9 и стыковкой корабля Crew Dragon с Международной космической станцией (МКС), а также передал наилучшие пожелания команде SpaceX и лично Маску.
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В свою очередь Бранденстайн также поблагодарил главу Роскосмоса за поздравления и отметил, что NASA благодарны за сотрудничество, которое надеются развивать.
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Наука и техника , Технологии , Дмитрий Рогозин , Илон Маск , Роскосмос , SpaceX , NASA
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