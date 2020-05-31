Илон Маск по-русски ответил Рогозину 

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"Спасибо, сэр, ха-ха. Мы рассчитываем на взаимовыгодное и процветающее долгосрочное сотрудничество", — написал Маск.

Ранее Рогозин поздравил главу NASA Джима Бранденстайна с успешным запуском ракеты Falcon 9 и стыковкой корабля Crew Dragon с Международной космической станцией (МКС), а также передал наилучшие пожелания команде SpaceX и лично Маску.

В свою очередь Бранденстайн также поблагодарил главу Роскосмоса за поздравления и отметил, что NASA благодарны за сотрудничество, которое надеются развивать.