Рогозин оценил шутку Маска про батут

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Он отметил, что оценил шутку Маска, который напомнил Рогозину слова о запуске астронавтов к МКС с помощью батута.

Глава Роскосмоса также выразил надежду на дальнейшее сотрудничество в сфере космического развития.

В 2014 году Рогозин на фоне антироссийских санкций, затрагивавших отечественные космодромы, написал в Twitter, что американцам придется запускать своих астронавтов к Международной космической станции (МКС) с помощью батута.