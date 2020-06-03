Стало известно, что Маск «подсмотрел у русских» 

Илон Маск и его SpaceX при создании корабля Crew Dragon придерживались концепции раздельной доставки людей и грузов в космос, которую переняли «у русских». В старой «шаттловской» концепции США строили челноки, способные перевозить как более 20 членов экипажа, так и тонны материалов.

Об этом сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel. Издание отмечает, что «русские с самого начала разделяли старты космических „грузовиков“ и пилотируемых кораблей. Маск считает такую концепцию целесообразной и по другой причине, указывает издание. Дело в том, что SpaceX рассчитывает в будущем устраивать космические путешествия для туристов.

Впрочем, и здесь первопроходцами стали именно русские, которые „прокатили“ до МКС туриста Денниса Тито еще в 2001 году, — говорится в материале Der Tagesspiegel.

Ранее NEWS.ru сообщал, что полёт частного корабля Crew Dragon стал одной из важнейших вех в современной истории американской космонавтики. Такое мнение высказал телеканал „360“. Отмечается, что успешный старт и стыковка на орбите дадут США независимость в вопросах транспортировки людей на станцию.