Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стало известно, что Маск «подсмотрел у русских» 

News.ru и ещё 4 9 минут назад
Стало известно, что Маск «подсмотрел у русских»
Фото: globallookpress.com
Илон Маск и его SpaceX при создании корабля Crew Dragon придерживались концепции раздельной доставки людей и грузов в космос, которую переняли «у русских». В старой «шаттловской» концепции США строили челноки, способные перевозить как более 20 членов экипажа, так и тонны материалов.
Об этом сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel. Издание отмечает, что «русские с самого начала разделяли старты космических „грузовиков“ и пилотируемых кораблей. Маск считает такую концепцию целесообразной и по другой причине, указывает издание. Дело в том, что SpaceX рассчитывает в будущем устраивать космические путешествия для туристов.
Впрочем, и здесь первопроходцами стали именно русские, которые „прокатили“ до МКС туриста Денниса Тито еще в 2001 году, — говорится в материале Der Tagesspiegel.
Ранее NEWS.ru сообщал, что полёт частного корабля Crew Dragon стал одной из важнейших вех в современной истории американской космонавтики. Такое мнение высказал телеканал „360“. Отмечается, что успешный старт и стыковка на орбите дадут США независимость в вопросах транспортировки людей на станцию.
Видео дня. Билан, Басков и Тодоренко получат деньги от государства
News.ru: последние новости
NASA: опасный астероид приближается к Земле NASA: опасный астероид приближается к Земле В Госдуме заподозрили ракету Crew Dragon в российском происхождении В Госдуме заподозрили ракету Crew Dragon в российском происхождении Илон Маск ответил Рогозину по-русски в Twitter Илон Маск ответил Рогозину по-русски в Twitter
Комментарии
Наука и техника , Наука , Технологии , Деннис Тито , Илон Маск , SpaceX , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Богомолов взорвал сеть фото обнаженной женщины
Богомолов взорвал сеть фото обнаженной женщины
Задержанный ФСБ украинский военный сделал признание
Задержанный ФСБ украинский военный сделал признание
Основателя «Мужского государства» зарезали в Турции
Основателя «Мужского государства» зарезали в Турции
Россиянин рассказал о попадании в тюрьму в Тайланде
Россиянин рассказал о попадании в тюрьму в Тайланде
«Карьера через постель»: Дробыш сделал признание
«Карьера через постель»: Дробыш сделал признание
Видео
Полицейские встали на колени перед протестующими и попали на видео
01:00
Полицейские встали на колени перед протестующими и попали на видео
Опубликовано видео смертельной аварии под Тверью
00:21
Опубликовано видео смертельной аварии под Тверью
Медведь «станцевал» у дерева и попал на видео
00:21
Медведь «станцевал» у дерева и попал на видео
Протестующие в США обстреляли полицейских и попали на видео
01:00
Протестующие в США обстреляли полицейских и попали на видео
Танец двух дельфинов попал на видео
01:00
Танец двух дельфинов попал на видео
Подтопленные дачные участки в Подмосковье попали на видео
01:41
Подтопленные дачные участки в Подмосковье попали на видео
Новости Москвы Происшествия
Опубликовано видео забившего фонтана в Петербурге
00:19
Опубликовано видео забившего фонтана в Петербурге
Происшествия
Названы сроки окончания кризиса в России
00:22
Названы сроки окончания кризиса в России
Общество
«Жестокое обращение»: в МИД РФ обрушились на США
01:17
«Жестокое обращение»: в МИД РФ обрушились на США
Политика США
Захарова указала на «международное лицемерие» США
01:00
Захарова указала на «международное лицемерие» США
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение