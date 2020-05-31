Видео с «поющим» Маском взорвало Сеть 

В соцсетях обрёл популярность дипфейк с поющим русскую песню американским бизнесменом Илоном Маском.
Один из пользователей создал видеоколлаж, где Маск стал певцом советской группы «Земляне». Американец «поёт» песню, ставшую гимном российской космонавтики — «Трава у дома». Комментаторы пишут, что получилось довольно похоже.
«Настоящий патриот России — Максим Илонский», — шутят подписчики.
Ролик был опубликован в середине мая, но популярность завоевал после запуска пилотируемого корабля Crew Dragon компании Илона Маска.
Дипфейк — фальшивое видео, коллаж, созданный с помощью искусственного интеллекта. Одно изображение накладывается на другое, в результате чего можно незаметно подменять лица на видео.
Маск давно интересуется Россией. Ранее он говорил, что ему нравится русский язык. Как сообщал «Рамблер», временами американский бизнесмен использует русские слова, включая бранные, в твиттере.