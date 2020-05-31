Видео с «поющим» Маском взорвало Сеть 

Все новости на карте

В соцсетях обрёл популярность дипфейк с поющим русскую песню американским бизнесменом Илоном Маском

Один из пользователей создал видеоколлаж, где Маск стал певцом советской группы «Земляне». Американец «поёт» песню, ставшую гимном российской космонавтики — «Трава у дома». Комментаторы пишут, что получилось довольно похоже.

«Настоящий патриот России — Максим Илонский», — шутят подписчики.

Ролик был опубликован в середине мая, но популярность завоевал после запуска пилотируемого корабля Crew Dragon компании Илона Маска.

Дипфейк — фальшивое видео, коллаж, созданный с помощью искусственного интеллекта. Одно изображение накладывается на другое, в результате чего можно незаметно подменять лица на видео.