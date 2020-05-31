Видео с «поющим» Маском взорвало Сеть

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В Сети набирает популярность видео с «исполнением» Маском песни «Трава у дома» 

Деловая газета «Взгляд» 27 минут назад
В соцсетях набирает популярность дипфейк с основателем SpaceX Илоном Маском, который в образе участника группы «Земляне» поет песню «Трава у дома».
Видео опубликовал пользователь YouTube Kolpekzad. Это так называемый дипфейк — методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте, которая используется для соединения существующих изображений и видео на исходные видеоролики.
Благодаря этой технологии пользователь сделал весьма убедительное видео, на котором Маск в образе участника группы «Земляне» поет неофициальный гимн российской космонавтики.
Видео опубликовано еще две недели назад, однако популярным стало в воскресенье — после запуска пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX к МКС.
Отметим, что Илон Маск ранее признавался, что ему нравится русский язык, в Twitter он иногда прибегает к его использованию для общения с российскими подписчиками.
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Наука и техника , Видео , Илон Маск , SpaceX
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