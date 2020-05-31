Ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев в беседе с "Говорит Москва" назвал запуск ракеты Илона Маска выдающимся достижением.

По мнению Докучаева, космонавтика должна развиваться за частные средства, чтобы желающие осваивать космос могли вкладывать свои деньги.

"А государство, прежде всего, должно вкладывать деньги в научный космос. Это автоматы, роботы. Все идет по правильному пути", — считает эксперт.

По его словам, полет показал, что у "частного космоса" есть большие перспективы, а решение Илона Маска и его компании — верное.

"И то, что это поддерживается правительством частично, это очень важное достижение. Это открывает большие перспективы", — заявил Докучаев.

Накануне ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала с смысла Канаверал. На борту находятся два астронавта Дуглас Херли и Роберт Бенкен. Они дали кораблю имя Endeavor.

Пуск стал первым в истории пилотируемым полетом, которая совершила частная компания. Кроме того, США впервые за девять лет отправили людей в космос. Страна лишилась такой возможности в 2011 году, когда последний корабль Space Shuttle отслужил свой последний срок.