Виноватых нет: откуда пошел коронавирус 

Искать, откуда пошла коронавирусная инфекция нового типа, не имеет смысла — исследования не дают однозначных результатов, считает российский вирусолог Анатолий Альштейн. Такое мнение он высказал по поводу результатов исследования китайских ученых, показавших, что источником вируса SARS-CoV-2 не был рынок морепродуктов в Ухане. Между тем в России уже 396 575 заболевших COVID-19. Умерли 4 555 человек. Побороли болезнь и были выписаны из больниц 167 469 граждан.

— 31 мая в мире зафиксировано 5 900 763 случая коронавируса нового типа. Всего от заболевания к этому времени скончались 361 775 человек, выздоровели — 2 577 225.

— Между тем в России 396 575 заболевших COVID-19. Умерли 4 555 человек. Побороли болезнь и были выписаны из больницы 167 469 граждан.

— Вторая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией может наступить в период подъема ОРВИ, допустила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1». Она пояснила, что, скорее всего, это произойдет осенью.

«Мы опасаемся на сегодня и пытаемся просчитать, будет ли он давать микст-инфекцию с другими респираторными инфекциями, вирусами респираторными осеннего сезона», — сказала она.

— Между тем, продолжаются споры об источнике вируса SARS-CoV-2, однако российский вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн считает, что искать его бессмысленно. «Просто начинаются всякие споры: кто виноват, что, где… Не важно, кто виноват. Скорее всего, их просто нет, и все это произошло естественным путем», — заявил Альштейн.

По мнению ученого, исследования, направленные на поиск источника вируса, не дают точных результатов. «Такие исследования дают штучные результаты. Был один положительный результат. От него могло все и пойти. А сейчас там отрицательные результаты — ну и что! Нет, эти выводы не имеют строгих результатов», — цитирует его НСН.

— Минздрав РФ одобрил первый в России препарат против коронавируса нового типа, следует из информации в государственном реестре лекарственных средств. Лекарству дали торговое наименование «Авифавир». «Международное непатентованное или группировочное или химическое наименование — „Фавипиравир“, — указано в документе.

По последним данным, он показал наилучшие результаты в сравнении с другими препаратами, которые тестировали как в России, так и за рубежом.

— Предположительно, первые образцы вакцины от COVID-19 будут доступны для медработников уже в августе-сентябре, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на встрече с волонтерами-медиками Башкирского ГМУ.

— Ученые из новосибирского научного центра „Вектор“ разработали вакцину против коронавируса нового типа, которую нужно будет закапывать в нос, сообщил гендиректор центра Ринат Максютов в эфире „России 1“.

— Курортный сезон в Республике Крым будет открываться в три этапа, сообщило региональное министерство курортов и туризма. На первом этапе, который начнется не раньше 15 июня, откроются санатории с медицинской лицензией. Второй этап наступит не меньше чем через две недели после первого — он включает в себя возобновление работы гостиниц и отелей, но лишь тех, которые будут готовы выполнять рекомендации Роспотребнадзора.

Третий этап представляет собой смягчение правил Роспотребнадзора, а также решение вопроса об организации детского отдыха. Срок начала этого этапа определят по итогам предыдущих.

— Исследование американских ученых показалось, что „выносить в себе“ штаммы коронавируса до того, как ими заразился человек, могли панголины или чешуйчатые муравьеды, передает CNN.