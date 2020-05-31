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Илон Маск: человечество может гордиться кораблём Crew Dragon 

News.ru 2 часа назад
Маск: человечество может гордиться кораблём Crew Dragon
Фото: NASA/Bill Ingalls
Генеральный директор компании SpaceX Илон Маск заявил, что жители Земли могут гордиться новым пилотируемым космическим кораблём Dragon Crew, на котором американские астронавты отправились к Международной космической станции.
Он признался, что понимает тех, кто впечатлён запуском корабля, так как ему и самому сложно справиться с эмоциями. Теперь, напомнил изобретатель, главной задачей является безопасное возвращение исследователей космоса на Землю. Трансляция речи предпринимателя велась на Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Этот корабль сделан людьми, и человечество может гордиться этим достижением. Безусловно, этот запуск найдет отклик у всех тех, кто в душе исследователь, меня самого захлестывают эмоции, — сказал Маск.
В отношении полётов на Луну и Марс директор SpaceX настроен оптимистично. В частности, он хотел бы, чтобы полёт к спутнику Земли состоялся уже через два года, но, возможно, это произойдет через четыре года.
Думаю, что это первый шаг нашей цивилизации на пути к Марсу. Мы станем межпланетной цивилизацией. Этот путь потребует колоссальных усилий в области инноваций и технологий. — спрогнозировал он.
Как писал NEWS.ru ранее, исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалёв сообщил, что полёт Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска даст новые возможности для мировой космонавтики. 30 мая к Международной космической станции (МКС) отправился американский космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном на борту с космодрома на мысе Канаверал.
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Наука и техника , Сергей Крикалев , Илон Маск , Роскосмос , SpaceX , NASA
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