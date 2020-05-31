Маск: человечество может гордиться кораблём Crew Dragon

Генеральный директор компании SpaceX Илон Маск заявил, что жители Земли могут гордиться новым пилотируемым космическим кораблём Dragon Crew, на котором американские астронавты отправились к Международной космической станции.

Он признался, что понимает тех, кто впечатлён запуском корабля, так как ему и самому сложно справиться с эмоциями. Теперь, напомнил изобретатель, главной задачей является безопасное возвращение исследователей космоса на Землю. Трансляция речи предпринимателя велась на Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства ( NASA ).

Этот корабль сделан людьми, и человечество может гордиться этим достижением. Безусловно, этот запуск найдет отклик у всех тех, кто в душе исследователь, меня самого захлестывают эмоции, — сказал Маск.

В отношении полётов на Луну и Марс директор SpaceX настроен оптимистично. В частности, он хотел бы, чтобы полёт к спутнику Земли состоялся уже через два года, но, возможно, это произойдет через четыре года.

Думаю, что это первый шаг нашей цивилизации на пути к Марсу. Мы станем межпланетной цивилизацией. Этот путь потребует колоссальных усилий в области инноваций и технологий. — спрогнозировал он.