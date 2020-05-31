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Маск заявил Рогозину, что «батут работает» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 10 1 час назад
Маск ответил на шутку Рогозина про «батут»
Фото: РИА Новости
Глава SpaceX Илон Маск после запуска испытательного пилотируемого корабля Crew Dragon ответил на поздравления России с успешным полетом, вспомнив шутку главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина о доставке астронавтов на МКС с помощью батута.
«Батут работает. Это шутка для посвященных», — сказал он под смех участников брифинга со стороны НАСА, передает РИА «Новости».
Глава НАСА Джим Брайденстайн заявил, что пока не говорил с Рогозиным, но видел поздравления России в связи с запуском.
«Они верят в сотрудничество и, думаю, что оно по-прежнему будет сильным», — сказал Брайденстайн.
В 2014 году на тот момент вице-премьер правительства Дмитрий Рогозин в ответ на санкции против России предложил отправлять астронавтов на станцию «на батутах».
«Они говорят: «Не трогайте Международную космическую станцию и эту программу». О’кей, но тогда давайте так сделаем: если они хотят нанести удар по экономическому потенциалу российского ракетостроения, то пусть тогда батутом доставляют своих астронавтов на МКС», — говорил Рогозин.
В субботу вечером ракета-носитель Falcon-9 с кораблем Crew Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Новый американский космический корабль вышел на орбиту, скоро ожидается стыковка корабля с МКС.
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Наука и техника , Армия , Войска , Оружие , США , Дмитрий Рогозин , Илон Маск , Роскосмос , SpaceX , NASA , РИА Новости
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