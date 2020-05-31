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В запуске США астронавтов на МКС нашли пользу для России 

Lenta.ru 27 минут назад
В запуске США астронавтов на МКС нашли пользу для России
Фото: Steve Nesius / Reuters
Руководитель Института космической политики Иван Моисеев нашел пользу для России в запуске США космического корабля Crew Dragon с экипажем к Международной космической станции (МКС), передает РИА Новости.
По его словам, старт американского пилотируемого корабля заставит Россию задуматься о состоянии своей космонавтики.
«Мы должны понять, что с этим запуском компания SpaceX, в которой работает 6 тысяч человек, по космической мощности сравнялась с "Роскосмосом", где работают 250 тысяч человек», — заявил Моисеев.
Он добавил, что негативный момент от запуска Crew Dragon заключается в том, что Россия потеряла контракты на продажу кресел на кораблях «Союз» для доставки астронавтов к МКС. Москва использовала свое монопольное положение в пропагандистских целях, поэтому США решили этот вопрос, отметил эксперт.
Ранее директор госкорпорации «Роскосмос» Сергей Крикалев заявил, что запуск Crew Dragon открывает новый этап для мировой космической программы.
«Успех этой миссии даст нам дополнительные возможности, которые пойдут на пользу всей международной программе», — сказал он.
30 мая в 22:22 ракета Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon стартовала с 39-го стартового комплекса Космического центра имени Джона Фицджеральда Кеннеди во Флориде. Пуск к МКС стал вторым для Crew Dragon и первым, проходящим с экипажем на борту. Стыковка Crew Dragon и МКС должна состояться примерно через 19 часов после старта.
С 2011 года людей на МКС доставляют исключительно российские пилотируемые космические корабли серии «Союз». Соответствующий контракт НАСА и «Роскосмоса», предполагающий доставку на МКС одного астронавта за 90 миллионов долларов, завершается в октябре 2020 года.
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Наука и техника , Наука , Технологии , Иван Моисеев , Сергей Крикалев , Институт космической политики , Роскосмос , SpaceX , NASA , РИА Новости , США
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