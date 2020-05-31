Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Илон Маск ответил на шутку Рогозина про «батут» 

Газета.Ru и ещё 2 26 минут назад
Маск ответил на шутку Рогозина про «батут»
Фото: Reuters
Изобретатель и генеральный директор компании SpaceX после запуска корабля Crew Dragon отреагировал на заявление главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, о том что «США будут использовать батуты вместо кораблей», передает NASA.
Когда Маска на пресс-конференции по случаю успешного запуска пилотируемого корабля попросили прокомментировать соответствующее высказывание Рогозина, он ответил, что «батут работает» и рассмеялся.
В свою очередь директор NASA Джеймс Брайденстайн сообщил, что получил официальные поздравления Роскосмоса.
Первый пилотируемый полет созданного компанией SpaceX корабля Crew Dragon стартовал в 22:22 по Москве в субботу. Запуск был намечен на 27 мая, однако был отменен из-за погодных условий за 20 минут до старта. Ракета Falcon 9 должна доставить на орбиту корабль Crew Dragon с астронавтами НАСА Бобом Бенкеном и Дагом Херли.
Полет Crew Dragon стал первым орбитальным космическим полетом, стартующим с территории США с 2011 года. Пуск стал важным событием в истории американской космонавтики.
Видео дня. Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался при испытаниях
Газета.Ru: последние новости
Запуск Crew Dragon может быть снова перенесен Запуск Crew Dragon может быть снова перенесен Первая ступень Falcon 9 успешно отделилась от стартовавшей к МКС ракете Первая ступень Falcon 9 успешно отделилась от стартовавшей к МКС ракете Трамп посетит Флориду в день повторного запуска Crew Dragon Трамп посетит Флориду в день повторного запуска Crew Dragon
Комментарии 87
Наука и техника , Наука , Дмитрий Рогозин , Джеймс Брайденстайн , Илон Маск , Роскосмос , SpaceX , NASA , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дочь Малинина требует с отца 15 миллионов
Дочь Малинина требует с отца 15 миллионов
В Сеть попало фото Королевой без фотошопа
В Сеть попало фото Королевой без фотошопа
В Роскосмосе оценили запуск корабля Илона Маска
В Роскосмосе оценили запуск корабля Илона Маска
Сотрудника ФСО застрелили во время бунта в США
Сотрудника ФСО застрелили во время бунта в США
США обвинили Россию в краже «Мистралей» у Франции
США обвинили Россию в краже «Мистралей» у Франции
Видео
LIVE: Илон Маск запустил людей в космос
LIVE: Илон Маск запустил людей в космос
Наука и техника Наука
Массовая перестрелка под Киевом попала на видео
00:58
Массовая перестрелка под Киевом попала на видео
Последствия ливня в Подмосковье попали на видео
01:09
Последствия ливня в Подмосковье попали на видео
Перехват бомбардировщиков США у границ России попал на видео
00:59
Перехват бомбардировщиков США у границ России попал на видео
Россияне устроили давку из-за дешевых кастрюль и попали на видео
Россияне устроили давку из-за дешевых кастрюль и попали на видео
Нападение на инкассаторов попало на видео
00:23
Нападение на инкассаторов попало на видео
Опубликовано видео затопленного тоннеля в Москве
00:08
Опубликовано видео затопленного тоннеля в Москве
Новости Москвы Общество
Опубликовано видео свалки просроченных лекарств в Подмосковье
01:23
Опубликовано видео свалки просроченных лекарств в Подмосковье
Происшествия
США обвинили Россию в краже «Мистралей» у Франции
00:48
США обвинили Россию в краже «Мистралей» у Франции
Оружие Армия
Россия и коронавирус рассорили Европу и США
00:35
Россия и коронавирус рассорили Европу и США
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение