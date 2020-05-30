Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев рассказал, сколько американское космическое агентство NASA платит за места на российских космических кораблях «Союз».

По его словам, эту прибыль в $4 миллиарда можно сравнить с «найденной на улицей монеткой», так как все понимали, что эти средства рано или поздно перестанут поступать «Роскосмосу».

Поэтому несправедливо говорить, что мы что-то недополучим, — отметил Кривалёв интервью каналу НТВ.

С 2011 года только Россия обеспечивала доставку всех международных экипажей на МКС, так как у NASA завершилась программа использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. Американская компания планировала восстановить полёты к 2017 году, но по некоторым причинам это не удалось осуществить.