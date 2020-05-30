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Роскосмос назвал $4 млрд от NASA «найденной на улице монеткой» 

News.ru 1 час назад
«$4 млрд от NASA — найденная на улице монетка»
Фото: РИА Новости
Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев рассказал, сколько американское космическое агентство NASA платит за места на российских космических кораблях «Союз».
По его словам, эту прибыль в $4 миллиарда можно сравнить с «найденной на улицей монеткой», так как все понимали, что эти средства рано или поздно перестанут поступать «Роскосмосу».
Поэтому несправедливо говорить, что мы что-то недополучим, — отметил Кривалёв интервью каналу НТВ.
С 2011 года только Россия обеспечивала доставку всех международных экипажей на МКС, так как у NASA завершилась программа использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. Американская компания планировала восстановить полёты к 2017 году, но по некоторым причинам это не удалось осуществить.
Как писал NEWS.ru, Crew Dragon компании SpaceX, которая принадлежит Илону Маску, не смог отправиться 27 мая к Международной космической станции из-за погодных условий. На борт уже поднялись астронавты NASA Роберт Бенкен и Даглас Хёрли, но в последний момент специалисты решили не рисковать и отложить запуск. Новый пуск запланировали на 30 мая в 15:22 по местному времени (22:22 мск). Стыковка с Международной космической станцией намечена на 31 мая.
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Наука и техника , Технологии , Сергей Крикалев , Роскосмос , SpaceX , NASA , НТВ
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