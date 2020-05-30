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Google отложила анонс Android 11 из-за протестов в США 

Ferra.ru 1 час назад
Google отложила анонс Android 11 из-за протестов в США
Фото: Ferra.ru
Ранее планировалось, что презентация бета-версии новой операционной системы от Google состоится 3 июня. Теперь же компания отложила анонс Android 11 из-за протестов в США.
Компания-владелец Google — Alphabet в субботу заявила, что откладывает презентацию операционной системы на следующей неделе.
«Мы очень хотим рассказать вам больше об Android 11, но сейчас не время для праздника», — заявили в компании.
Пока в Google не назвали новую дату презентации. Всё, что известно — детали об операционной системе объявят «скоро».
Напомним, протесты в США начались из-за убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда. Это событие вызвало волну возмущения среди жителей Миннеаполиса. Сейчас волнения уже переросли в беспорядки.
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Наука и техника , Интернет , Google , США
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