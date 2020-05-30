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Рогозин согласился с вице-премьером Борисовым, что России надо слезать с «нефтяной иглы» 

ТАСС 1 час назад
Рогозин: России надо слезать с «нефтяной иглы»
Фото: ТАСС
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин согласился с высказываниями вице-премьера РФ Юрия Борисова о том, что России следует переходить на дефицитный бюджет и слезать с "нефтяной иглы".
" [Вице-премьер Юрий] Борисов прав. СССР стал великой державой благодаря индустриализации, а не за счет монетаризма и продажи углеводородного сырья. Надо инвестировать в спрос на продукцию национальной промышленности; обеспечить высокотехнологичную индустрию "длинными деньгами", включая дешевые кредиты и бюджетные средства; мерами активной экспортной поддержки; помочь открыть для нее внешние рынки", — написал Рогозин в субботу на своей странице в Twitter.
По его словам, только национальная промышленность способна обеспечить стабильность экономики и создать новые рабочие места. Особую роль в этом сыграет и диверсификация оборонно-промышленного комплекса РФ, считает глава Роскосмоса.
Ранее Борисов, выступая на платформе по обмену опытом и знаниями "Иннопром онлайн", высказал мнение, что России нужно рисковать и идти на дефицитный бюджет, на заимствования. Он также отметил, что стране следует снижать зависимость от цен на нефть.
Борисов сообщил, что общенациональная программа поддержки экономики на 2020-2021 годы будет представлена президенту РФ Владимиру Путину 1 июня, по его словам, меры, намеченные в этой программе, предусматривают серьезные вложения в различные направления экономики, в поддержание экспорта.
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Комментарии
Наука и техника , Юрий Борисов , Дмитрий Рогозин , Владимир Путин , Роскосмос
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