Рогозин: России надо слезать с «нефтяной иглы»

" [Вице-премьер Юрий] Борисов прав. СССР стал великой державой благодаря индустриализации, а не за счет монетаризма и продажи углеводородного сырья. Надо инвестировать в спрос на продукцию национальной промышленности; обеспечить высокотехнологичную индустрию "длинными деньгами", включая дешевые кредиты и бюджетные средства; мерами активной экспортной поддержки; помочь открыть для нее внешние рынки", — написал Рогозин в субботу на своей странице в Twitter.

По его словам, только национальная промышленность способна обеспечить стабильность экономики и создать новые рабочие места. Особую роль в этом сыграет и диверсификация оборонно-промышленного комплекса РФ, считает глава Роскосмоса.

Ранее Борисов, выступая на платформе по обмену опытом и знаниями "Иннопром онлайн", высказал мнение, что России нужно рисковать и идти на дефицитный бюджет, на заимствования. Он также отметил, что стране следует снижать зависимость от цен на нефть.