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Глава NASA оценил вероятность отмены запуска Crew Dragon 30 мая 

RT на русском и ещё 11 1 час назад
Глава NASA оценил вероятность отмены запуска Crew Dragon
Фото: Reuters
Шанс на запуск американского космического корабля CrewDragon с астронавтами на борту 30 мая составляет 50%, заявил глава NASA Джим Брайденстайн.
«Мы сегодня продвигаемся в реализации запуска. Из-за погодных трудностей шанс на отмену 50%», — напсиал он в Twitter.
27 мая должен был состояться пилотируемый запуск корабля Crew Dragon к Международной космической станции, однако он был перенесён на 30 мая в связи с неблагоприятными погодными условиями.
Этот полёт станет первым пилотируемым стартом американского космического корабля с 2011 года.
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Наука и техника , Технологии , NASA
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