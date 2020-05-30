Глава NASA оценил вероятность отмены запуска Crew Dragon

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Шанс на запуск американского космического корабля CrewDragon с астронавтами на борту 30 мая составляет 50%, заявил глава NASA Джим Брайденстайн.

«Мы сегодня продвигаемся в реализации запуска. Из-за погодных трудностей шанс на отмену 50%», — напсиал он в Twitter.

We are moving forward with launch today. Weather challenges remain with a 50% chance of cancellation. #LaunchAmerica— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) May 30, 2020

27 мая должен был состояться пилотируемый запуск корабля Crew Dragon к Международной космической станции, однако он был перенесён на 30 мая в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Этот полёт станет первым пилотируемым стартом американского космического корабля с 2011 года.