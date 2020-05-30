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На ракете «Протон» заменили бракованные комплектующие 

ТК «Звезда» и ещё 2 1 час назад
На ракете «Протон» заменили бракованные комплектующие
Фото: roscosmos.ru
«Протон» предназначен для запуска спутников «Экспресс».
Брак на ракете-носителе «Протон-М» для запуска телекоммуникационных спутников «Экспресс-80» и «Экспресс-103» устранен. Неполадки были допущены в 2015-2016 годах.
«Дата отправки эшелона (с ракетой) на Байконур будет определена в ближайшее время», — передает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы Роскосмоса.
Серию комплектующих было решено заменить для обеспечения надежности и гарантии выполнения своих обязательств Центром Хруничева.
Ракета должна была доставить на орбиту два спутника для предоставления услуг связи и вещания в России и странах СНГ.
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Наука и техника , ГКНПЦ им.М.В.Хруничева , РИА Новости
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