В Китае запустили два экспериментальных спутника 

С китайского космодрома «Сичан» стартовала ракета-носитель «Чанчжэн-11» с двумя экспериментальными спутниками. 30 мая об этом сообщает China Daily.

Твердотопливная ракета-носитель вывела на околоземную орбиту спутники Xinjishu Shiyan-G и Xinjishu Shiyan-H. Эти космические аппараты разработаны специалистами Шанхайского технического центра микроспутников и Национального университета оборонных технологий Китая. Они будут использоваться для испытания новых технологий в сфере межспутниковой передачи данных и дистанционного зондирования Земли.

Отмечается, что при этом запуске впервые использовался новый обтекатель для ракеты-носителя «Чанчжэн-11». Также эта ракета впервые была запущена с космодрома «Сичан», предыдущие запуски «Чанчжэн-11» проводились с космодрома «Цзюцюань» на северо-западе Китая и плавучей платформы в Жёлтом море.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 мая с космодрома «Цзюцюань» была запущена ракета-носитель «Куайчжоу-1A» с экспериментальными спутниками «Xingyun-2 01» и «02».