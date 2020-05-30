Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Китае запустили два экспериментальных спутника 

ИА Regnum и ещё 1 40 минут назад
В Китае запустили два экспериментальных спутника
Фото: Reuters
С китайского космодрома «Сичан» стартовала ракета-носитель «Чанчжэн-11» с двумя экспериментальными спутниками. 30 мая об этом сообщает China Daily.
Твердотопливная ракета-носитель вывела на околоземную орбиту спутники Xinjishu Shiyan-G и Xinjishu Shiyan-H. Эти космические аппараты разработаны специалистами Шанхайского технического центра микроспутников и Национального университета оборонных технологий Китая. Они будут использоваться для испытания новых технологий в сфере межспутниковой передачи данных и дистанционного зондирования Земли.
Отмечается, что при этом запуске впервые использовался новый обтекатель для ракеты-носителя «Чанчжэн-11». Также эта ракета впервые была запущена с космодрома «Сичан», предыдущие запуски «Чанчжэн-11» проводились с космодрома «Цзюцюань» на северо-западе Китая и плавучей платформы в Жёлтом море.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 мая с космодрома «Цзюцюань» была запущена ракета-носитель «Куайчжоу-1A» с экспериментальными спутниками «Xingyun-2 01» и «02».
Видео дня. «Сними трусы, сожги диван»: главные тренды на самоизоляции
ИА Regnum: последние новости
Специалисты заменили некачественные детали в ракете-носителе «Протон-М» Специалисты заменили некачественные детали в ракете-носителе «Протон-М» Прототип межпланетного корабля Starship взорвался при испытаниях в Техасе Прототип межпланетного корабля Starship взорвался при испытаниях в Техасе В США оценили шансы на запуск Crew Dragon 30 мая В США оценили шансы на запуск Crew Dragon 30 мая
Комментарии
Наука и техника , Технологии , Китай
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Самый ужасный опыт в мой жизни»
«Самый ужасный опыт в мой жизни»
В США родилась странная девочка
В США родилась странная девочка
«Торжество смерти»: Невзоров об акции «Бессмертный полк»
«Торжество смерти»: Невзоров об акции «Бессмертный полк»
Звезду «Физрука» обвиняли в двойном убийстве
Звезду «Физрука» обвиняли в двойном убийстве
В крупнейшем борделе мира разразилась катастрофа
В крупнейшем борделе мира разразилась катастрофа
Видео
Опубликовано видео затопленного тоннеля в Москве
00:08
Опубликовано видео затопленного тоннеля в Москве
Новости Москвы Общество
Опубликовано видео свалки просроченных лекарств в Подмосковье
01:23
Опубликовано видео свалки просроченных лекарств в Подмосковье
Происшествия
Едва не упавший при взлете с авианосца F-35C попал на видео
00:09
Едва не упавший при взлете с авианосца F-35C попал на видео
Армия
Опубликовано видео пожара в железнодорожной кассе в Москве
00:23
Опубликовано видео пожара в железнодорожной кассе в Москве
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео взрыва метеорита над Турцией
00:15
Опубликовано видео взрыва метеорита над Турцией
В мире Наука и техника
Опубликовано видео подготовки ко Дню пограничника
00:30
Опубликовано видео подготовки ко Дню пограничника
Армия
Появилось видео вечеринки на крыше в Москве
00:59
Появилось видео вечеринки на крыше в Москве
Общество
Рысь усыновила котят в зоопарке и попала на видео
01:08
Рысь усыновила котят в зоопарке и попала на видео
Общество
Девушка легла под поезд и попала на видео
01:48
Девушка легла под поезд и попала на видео
Происшествия
Протест против вышки 5G в Дагестане попал на видео
01:18
Протест против вышки 5G в Дагестане попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение