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Предсказана смертельная опасность для всего живого на Земле 

Lenta.ru 15 минут назад
Предсказана смертельная угроза для всего живого на Земле
Фото: NASA
Ученые определили самую вероятную причину загадочного массового вымирания в девонском периоде 360 миллионов лет назад. Оказалось, что к исчезновению животных привело истощение озонового слоя, вызванное глобальным потеплением. Подобная ситуация, представляющая смертельную опасность для человека и других живых существ, может произойти вновь. Статья исследователей опубликована в журнале Science Advances.
Специалисты проанализировали окаменелые останки растений в Гренландии и обнаружили признаки резкого усиления ультрафиолетовой радиации. Так, споры растений Grandispora cornuta и Verrucosisporites nitidus имели аномальные шипы и неправильную форму. Кроме того, многие споры имели темный цвет, что указывало на появление пигментации, защищающей от избытка солнечного излучения.
Под воздействием ультрафиолета первыми начали исчезать растения, которые составляли основу пищевой сети. Именно это могло привести к массовому вымиранию, которое продлилось, по разным оценкам, от 500 тысяч до 25 миллионов лет. Всего исчезло до 80 процентов животных, а также множество видов растений.
Само истощение озонового слоя произошло из-за увеличения средней температуры Земли, спровоцировавшей выделение в атмосферу естественных галогенов, например, метилхлорида, который является катализатором расщепления озона.
В настоящее время ученые наблюдают сезонное формирование озоновой дыры над Арктикой из-за погоды, связанной с изменением климата. Согласно текущим оценкам, человеческая деятельность приведет к повышению средней температуры атмосферы Земли до значений, аналогичных тем, что были 360 миллионов лет назад. В результате может произойти повторный коллапс озонового слоя, несущий угрозу для наземных организмов и существ, живущий на мелководье.
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Наука и техника , Наука , Погода
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