Учёные исследовали происхождение древних хананеев 

Армении и Древние хананеи имели в том числе ирано-кавказское происхождение. К такому выводу пришла международная группа учёных по результатам ДНК-исследования останков представителей этого народа. Ханаанская цивилизация, относившаяся ко времени бронзового века (около 3500—1150 до н.э.), упоминалась в библейских текстах. По мнению учёных, полученные ими данные свидетельствуют о продолжительной миграции людей с территории нынешних Грузии Азербайджана в регион Ближнего Востока.

Австрии, США, Италии, Ирландии, Испании и Учёные из Израиля Хорватии провели генетическое исследование народа хананеев — жителей древнего Ханаана, библейской «Земли обетованной». Как сообщается в журнале Cell, по итогам работы было установлено частичное ирано-кавказское происхождение этой этнической группы.

Анализу подверглись 73 новых образца древней ДНК представителей среднего и позднего бронзового века из пяти мест археологических раскопок в Южном Леванте. Полученные данные исследователи объединили с информацией об уже изученных останках 20 древних людей из других археологических памятников. Геномный анализ всех 93 образцов показал, что жители древнего Ханаана представляли собой единую этническую группу.

«Население Южного Леванта в эпоху бронзового века не было статичным, — говорит один из авторов исследования, сотрудник Еврейского университета в Иерусалиме Лиран Кармел. — Напротив, мы наблюдаем свидетельства того, что в течение длительных периодов люди передвигались с северо-востока древнего Ближнего Востока, в том числе с территории современных Грузии, Армении и Азербайджана, в регион Южного Леванта».

Полученная информация говорит в пользу того, что «хананеи произошли от смешения более ранних местных неолитических групп с группами, связанными с халколитическим Ираном и/или Кавказом бронзового века. Со временем исследователи фиксируют существенное увеличение доли предков, связанных с Кавказом/Ираном», говорится в статье.

Исследователи установили, что геномы жителей древнего Ханаана были в целом идентичны, а материальная культура находилась примерно на одном уровне, хотя хананеи проживали в разных городах-государствах.

Напомним, во время бронзового века (около 3500—1150 до н.э.) древний Ханаан располагался в ближневосточном регионе Южный Левант, на территории современных Израиля, Палестинской автономии, Иордании, Ливана и Сирии. В исследуемый период древние хананеи жили в различных царствах и городах-государствах, которые часто враждовали между собой.

По мнению Лирана Кармела и его коллег, полученные данные свидетельствуют о том, что хананеи произошли в том числе от народов, населявших территорию Ирана и Закавказья.