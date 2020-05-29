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Астрономы обнаружили экзопланету в ближайшей к Земле солнечной системе 

BFM.RU 1 час назад
Найдена экзопланета в ближайшей солнечной системе
Фото: EPA
Астрономы обнаружили экзопланету в ближайшей к Земле солнечной системе, находящейся всего в четырех световых годах, сообщает Le Temps со ссылкой на статью в журнале Astronomy & Astrophysics, опубликованной с участием ученых Университета Женевы.
Вокруг звезды Проксима Центавра вращается планета, схожая с Землей. На ней должна существовать вода в жидком виде. Планета Proxima b имеет массу чуть больше земной, и находится она в зоне обитаемости. Период вращения ее составляет 11,2 земных суток.
Открытие было подтверждено благодаря самому совершенному на сегодняшний день швейцарскому спектрографу Espresso, установленному в Чили.
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