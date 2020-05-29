Найдена экзопланета в ближайшей солнечной системе

Астрономы обнаружили экзопланету в ближайшей к Земле солнечной системе, находящейся всего в четырех световых годах, сообщает Le Temps со ссылкой на статью в журнале Astronomy & Astrophysics, опубликованной с участием ученых Университета Женевы.

Вокруг звезды Проксима Центавра вращается планета, схожая с Землей. На ней должна существовать вода в жидком виде. Планета Proxima b имеет массу чуть больше земной, и находится она в зоне обитаемости. Период вращения ее составляет 11,2 земных суток.

Открытие было подтверждено благодаря самому совершенному на сегодняшний день швейцарскому спектрографу Espresso, установленному в Чили.