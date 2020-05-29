«Роскосмос» изучает предложение НАСА о Луне

"Роскосмос" получил от НАСА меморандум участия в создании международной окололунной станции Gateway, но пока не определился с форматом своего участия в проекте, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.

"Роскосмос получил от НАСА проект меморандума по участию в окололунной станции Gateway. По информации американских коллег, документ согласован с госдепом США. Госкорпорация готовит позицию на указанный проект, где сформулирует условия и формат российского участия в программе Gateway", — сказали в "Роскосмосе".

"После того, как будет сформирована консолидированная позиция по участию в программе, Роскосмос будет готов приступить к детальным консультациям с НАСА", — добавили в госкорпорации.

Директор НАСА Джим Брайденстайн 26 мая сообщил, что НАСА выступило с рядом предложений по сотрудничеству с Россией в проекте окололунной станции Gateway и ждет ответа.