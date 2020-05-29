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«Роскосмос» изучает предложение НАСА участвовать в окололунной станции 

Российская Газета и ещё 1 12 минут назад
«Роскосмос» изучает предложение НАСА о Луне
Фото: ТАСС
"Роскосмос" получил от НАСА меморандум участия в создании международной окололунной станции Gateway, но пока не определился с форматом своего участия в проекте, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
"Роскосмос получил от НАСА проект меморандума по участию в окололунной станции Gateway. По информации американских коллег, документ согласован с госдепом США. Госкорпорация готовит позицию на указанный проект, где сформулирует условия и формат российского участия в программе Gateway", — сказали в "Роскосмосе".
"После того, как будет сформирована консолидированная позиция по участию в программе, Роскосмос будет готов приступить к детальным консультациям с НАСА", — добавили в госкорпорации.
Директор НАСА Джим Брайденстайн 26 мая сообщил, что НАСА выступило с рядом предложений по сотрудничеству с Россией в проекте окололунной станции Gateway и ждет ответа.
Ранее сообщалось, что в 2017 году "Роскосмос" и НАСА даже заключили соглашение о совместном создании окололунной станции, однако позднее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не может позволить себе участвовать в этом проекте, так как ей отведена недостаточно большая роль. В декабре 2019 года Рогозин заявил, что Москва приняла решение вернуться к переговорам об участии в этом проекте.
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Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Роскосмос , Госдеп США , NASA , РИА Новости
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