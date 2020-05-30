Мясников назвал способ избежать новой вспышки COVID-19

Все новости на карте

Сохранение ограничительных мер, которые необходимы для соблюдения социальной дистанции, позволит предотвратить новую вспышку COVID-19. Об этом написал в телеграме врач и телеведущий Александр Мясников

Специалист подчеркивает, что эпидемия коронавируса "выдыхается", однако она не должна уйти, "хлопнув дверью". По его мнению, составление графика прогулок для жителей Москвы является вынужденной мерой.

"Если в понедельник выпустить всех разом, каждый понимает, чем это закончится. Основная мера предосторожности — соблюдение социальной дистанции, не будем соблюдать — никакие маски не помогут! Если сразу выйдут все, о какой социальной дистанции может идти речь", — заявил Мясников.

Врач обращает внимание, что всплеск заражений коронавирусной инфекцией может привести к неизбежному продлению карантинных мероприятий.

"Мы должны постепенно вернуться в нормальную жизнь и научиться сосуществовать с коронавирусом, повторные волны которого весьма вероятны", — объяснил доктор.

Мясников считает, что с ними удастся справиться благодаря частичному иммунитету и опыту профилактических действий.

"А пока извечное: "Поспешай медленно!" — заключил он.

В России за весь период пандемии зарегистрировали 387 тысяч случаев заболевания COVID-19, излечились почти 160 тысяч пациентов, 4374 человека умерли.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.