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Мясников назвал способ избежать новой вспышки коронавируса в России 

РИА Новости и ещё 31 2 часа назад
Мясников назвал способ избежать новой вспышки COVID-19
Фото: © РИА Новости / Владимир Песня
Сохранение ограничительных мер, которые необходимы для соблюдения социальной дистанции, позволит предотвратить новую вспышку COVID-19. Об этом написал в телеграме врач и телеведущий Александр Мясников.
Специалист подчеркивает, что эпидемия коронавируса "выдыхается", однако она не должна уйти, "хлопнув дверью". По его мнению, составление графика прогулок для жителей Москвы является вынужденной мерой.
"Если в понедельник выпустить всех разом, каждый понимает, чем это закончится. Основная мера предосторожности — соблюдение социальной дистанции, не будем соблюдать — никакие маски не помогут! Если сразу выйдут все, о какой социальной дистанции может идти речь", — заявил Мясников.
Врач обращает внимание, что всплеск заражений коронавирусной инфекцией может привести к неизбежному продлению карантинных мероприятий.
"Мы должны постепенно вернуться в нормальную жизнь и научиться сосуществовать с коронавирусом, повторные волны которого весьма вероятны", — объяснил доктор.
Мясников считает, что с ними удастся справиться благодаря частичному иммунитету и опыту профилактических действий.
"А пока извечное: "Поспешай медленно!" — заключил он.
В России за весь период пандемии зарегистрировали 387 тысяч случаев заболевания COVID-19, излечились почти 160 тысяч пациентов, 4374 человека умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Комментарии 7
Наука и техника , Общество , Коронавирус , Доктор Мясников , Коронавирус в Росии , Александр Мясников , Москва
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