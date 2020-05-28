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Представлен робот-скульптор 

Ferra.ru 1 час назад
Представлен робот-скульптор
Фото: Ferra.ru
Исследователи из Вычислительной робототехнической лаборатории в Швейцарии представили робота-скульптора. Он может создавать фигуры, используя горячую проволоку.
У робота есть два манипулятора. В них размещена проволока. Иногда она нагревается с помощью электричества. Благодаря этому робот может «вырезать» даже сложные формы, деформируя проволоку, как требуется. Принцип работы устройства хорошо виден в ролике:
Сообщается, что учёные предварительно смоделировали точную форму проволоки при каждом движении манипуляторов. Робот также способен менять степень натяжения проволоки. Его программа сначала получает форму предмета, который надо изготовить, а затем уже рассчитывает нужные траектории движения. Кроме того, программа способна на каждом шаге рассчитывать текущее отклонение от идеальной формы и корректировать её, создавая новый набор траекторий.
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Наука и техника , Швейцария
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