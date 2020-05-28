Раскрыта цена Xiaomi Mi 10 в России 

Компания Xiaomi представила в России актуальный флагман Mi 10. Запись онлайн-презентации доступна на официальном канале Xiaomi на YouTube.

На презентации компания раскрыла стоимость смартфона Xiaomi Mi 10 на российской рынке, которая составила 70 тысяч рублей. За эту цену покупатели получат аппарат с восемью гигабайтами оперативной и 256 гигабайтами встроенной памяти. Девайс появится в продаже с 11 июня на сайте компании и в розничных магазинах партнеров. В период предзаказа покупатели получат в подарок смартфон Redmi Note 8 Pro с шестью гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами встроенной памяти.

Xiaomi Mi 10 имеет 6,67-дюймовый дисплей Super AMOLED с разрешением 2340х1080 пикселей и частотой 90 герц. Аппарат вышел с процессором Snapdragon 865 и встроенной памятью формата UFS 3.0. На задней панели устройства находится камера на четыре сенсора разрешением 108, 13, 2 и 2 мегапикселей, она поддерживает съемку в максимальном разрешении 8К. Mi 10 имеет аккумулятор емкостью 4870 миллиампер-часов с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 ватт.

Презентация флагманов китайского бренда на родине состоялась 13 февраля. Компания представила устройства Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro. Старшая модель линейки отличается от младшей наличием более продвинутой камеры с сенсорами разрешением 108, 12, 8 и 20 мегапикселей, а также увеличенной до 4500 миллиампер-часов батареей с поддержкой быстрой зарядки мощностью 50 ватт.