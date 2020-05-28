В Арктике проснулись «зомби-пожары» 

Некоторые пожары «не умирают». Они выживают под землей в течение зимы, а затем снова появляются весной. Такие «зомби-пожары» проснулись за Полярным кругом. Служба Коперника по мониторингу атмосферы в настоящее время наблюдает за этим явлением через спутник.

«Зомби-пожары» тлеют под землей месяцами, особенно часто они встречаются в густых торфяниках. Они вспыхивают, как только становится теплее и суше. В апреле такой «огонь» обнаружили два пожарных техника в штате Аляска. Хотя этот пожар начался еще в августе 2019 года.

Появление таких очагов, говорит о том, что в 2020 году людям следует ожидать крупные точки возгорания. Ученые подчеркивают, что в целом, пожары за Полярным кругом пока что ведут себя хорошо, но ожидается, что ситуация может поменяться в июне. Более того, пожары, вероятно, усилятся из-за того, что пока что температура в России только поднимается, а зима и подавно стала одной из самых теплых.

Остановить «зомби-пожар» — сложная задача. Он может происходить в чрезвычайно отдаленных местах, без каких-либо дорог или средств тушения.

Ученые говорят о том, что это вопрос огромной важности. Арктические пожары не просто сжигают деревья, они часто горят на торфяниках, которые выбрасывают в воздух огромные запасы тепла и вырабатывают метан. А это в свою очередь критично для нашего климата.