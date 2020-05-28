В Польше признали уникальность российского «Витязя» 

Автономный необитаемый подводный аппарат «Витязь-Д» является уникальным, и Россия действительно может похвастаться им, пишет Defence24.

Польское издание отмечает, что спуском «Витязь-Д» на дно Марианской впадины страна достойно отметила День Победы, а аппаратами подобного рода в настоящее время, кроме России, располагает лишь Япония (речь о беспилотнике Automatic Bottom Inspection and Sampling Mobile).

Defence24 отмечает выдающиеся технические характеристики «Витязь-Д», позводяющие беспилотнику погружаться на глубину более 10 километров, однако замечает, что данный аппарат мог быть создан с использованием не только российских, но и заимствованных западных технологий. Издание подчеркивает, что успех беспилотника можно объяснить заинтересованностью в нем как военных, так и гражданских, поскольку такой аппарат можно использовать в целях разведки полезных ископаемых на морском дне.

8 мая 2020 года в 22:34 по московскому времени «Витязь-Д» совершил погружение на дно Марианской впадины, достигнув глубины 10 028 метров. Нахождение аппарата под водой продолжалось более трех часов.