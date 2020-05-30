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Россияне смогут увидеть затмение Венеры 

ТК «Звезда» и ещё 14 1 час назад
Россияне увидят затмение Венеры
Фото: © NASA / SSV, MIPL, Magellan Team
Также в июне с территории России будет видно полутеневое лунное и кольцеобразное солнечное затмение.
В дневное время 19 июня с территории России можно будет увидеть момент затмения Венеры, которая будет закрыта Луной. О предстоящем космическом событии сообщил Московский планетарий.
Затмение, согласно данным исследователей, произойдет в полдень.
Еще раньше, 5 июня, жители европейской части страны смогут наблюдать полутеневое лунное затмение, а 21 июня — кольцеобразное затмение Солнца. Однако просматриваться будут лишь определенные фазы последнего. Полностью же его будет видно из области Тихого океана, Африки и Азии.
Кольцевое солнечное затмение представляет собой перекрытие Солнца Луной, меньшей в диаметре диска звезды. Таким образом, видным с Земли остается сияющее кольцо солнечного света.
Первое лунное затмение в этом году, длившееся четыре часа четыре минуты, россияне уже могли наблюдать в ночь с 10 на 11 января.
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Наука и техника , Другое , Лунное затмение , Солнечное затмение
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