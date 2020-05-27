Запуск Crew Dragon сорвался

Пуск к Международной космической станции (МКС) американского космического корабля Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном на борту отложен по погодным условиям за 17 минут до планируемого старта. Трансляцию ведет в среду компания SpaceX.

"Руководитель полета принял решение отложить запуск из-за погодных условий", — отметила компания.

Ранее сотрудники космодрома, отвечавшие за метеопрогноз, сообщили, что если бы была возможность перенести старт по крайней мере на 10 минут, то погода улучшилась бы. По этой причине ракету-носитель уже начали заправлять топливом.