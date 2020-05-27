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Запуск американского космического корабля Crew Dragon отложен из-за погодных условий 

ТАСС 43 минуты назад
Запуск Crew Dragon сорвался
Фото: Reuters
Пуск к Международной космической станции (МКС) американского космического корабля Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном на борту отложен по погодным условиям за 17 минут до планируемого старта. Трансляцию ведет в среду компания SpaceX.
"Руководитель полета принял решение отложить запуск из-за погодных условий", — отметила компания.
Ранее сотрудники космодрома, отвечавшие за метеопрогноз, сообщили, что если бы была возможность перенести старт по крайней мере на 10 минут, то погода улучшилась бы. По этой причине ракету-носитель уже начали заправлять топливом.
Ракета-носитель Falcon-9 должна была стартовать с площадки 39А на космодроме в 16:33 по времени восточного побережья США (23:33 мск). NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавты доставляются на МКС российскими "Союзами". Первоначально предполагалось, что американские коммерческие корабли начнут осуществлять пилотируемые полеты в 2017 году.
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Наука и техника , SpaceX , NASA
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