Запуск Crew Dragon сорвался

Пуск к Международной космической станции (МКС) американского космического корабля Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном на борту отложен по погодным условиям за 17 минут до планируемого старта. Трансляцию ведет в среду компания SpaceX.
"Руководитель полета принял решение отложить запуск из-за погодных условий", — отметила компания.
Ранее сотрудники космодрома, отвечавшие за метеопрогноз, сообщили, что если бы была возможность перенести старт по крайней мере на 10 минут, то погода улучшилась бы. По этой причине ракету-носитель уже начали заправлять топливом.
Ракета-носитель Falcon-9 должна была стартовать с площадки 39А на космодроме в 16:33 по времени восточного побережья США (23:33 мск). NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавты доставляются на МКС российскими "Союзами". Первоначально предполагалось, что американские коммерческие корабли начнут осуществлять пилотируемые полеты в 2017 году.