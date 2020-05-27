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Рогозин обозначил сроки существования МКС 

Lenta.ru и ещё 11 58 минут назад
Рогозин обозначил сроки существования МКС
Фото: РИА Новости
Международная космическая станция (МКС) будет работать на орбите ориентировочно до 2030 года, рассказал глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».
«МКС — это семь, ну, может быть, еще десять лет существования. Все равно возникает усталость конструкции, усталость металла», — сказал он, отметив, что Россия уже начала работы по строительству новой орбитальной станции.
По словам Рогозина, в резерве уже есть два модуля. Один из них — узловой, а другой — энергетический, который обеспечит новую станцию питанием.
«Мы к ней планируем нарастить ещё несколько модулей», — сказал он.
Кроме того, новая станция станет штабом для всей орбитальной группировки страны, рассказал Рогозин.
«То есть сама станция сможет обеспечить наблюдение и иные важные функции», — пояснил он.
25 мая Рогозин сообщил, что пока неясно, будет новая станция международной или национальной. Однако он заявил о необходимости создания новой станции, поскольку МКС будут использовать еще 7-10 лет.
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Наука и техника , Технологии , Дмитрий Рогозин , Роскосмос
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