Рогозин обозначил сроки существования МКС 

«МКС — это семь, ну, может быть, еще десять лет существования. Все равно возникает усталость конструкции, усталость металла», — сказал он, отметив, что Россия уже начала работы по строительству новой орбитальной станции.

По словам Рогозина, в резерве уже есть два модуля. Один из них — узловой, а другой — энергетический, который обеспечит новую станцию питанием.

«Мы к ней планируем нарастить ещё несколько модулей», — сказал он.

Кроме того, новая станция станет штабом для всей орбитальной группировки страны, рассказал Рогозин.

«То есть сама станция сможет обеспечить наблюдение и иные важные функции», — пояснил он.

25 мая Рогозин сообщил, что пока неясно, будет новая станция международной или национальной. Однако он заявил о необходимости создания новой станции, поскольку МКС будут использовать еще 7-10 лет.