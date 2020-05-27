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Космонавты заняли места в корабле Илона Маска перед стартом к МКС 

ТК «Звезда» 1 час назад
Корабль Илона Маска готов лететь в космос
Фото: NASA, Twitter
Испытательный полет состоится сегодня, 27 мая.
Американские космонавты Даг Херли и Боб Бенкен заняли места в разработанном компанией Илона Маска SpaceX корабле Crew Dragon, в котором через несколько часов они отправятся к МКС. Впервые в истории космических полетов на орбиту космонавтов выведет корабль, построенный частной компанией.
Испытательный полет состоится сегодня, 27 мая, около полуночи по Москве и продлится 19 часов. На стартовый стол команда космического судна прибыла на электромобиле Tesla, также созданным структурой Маска. Перед посадкой на корабль Херли и Бенкен оставили автографы на специальной стене. Трансляцию подготовки к полету ведет NASA.
Ранее космонавты завершили проверку новых технологичных скафандров, которые специально для них создала SpaceX. После этого они пообщались с Илоном Маском и главой NASA Джимом Брайденстайном.
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Наука и техника , Наука , SpaceX , NASA
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