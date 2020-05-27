Раскрыты чудовищные потери дикой природы из-за людей 

Специалисты зоологического общества Лондона выяснили, что под угрозой исчезновения находятся, в общей сложности, 50 миллиардов лет эволюции живых организмов с учетом времени развития каждого вида в отдельности. Статья ученых, раскрывающая чудовищные последствия человеческой деятельности для дикой природы, опубликована в журнале Nature Communications.

Исследователи обнаружили, что многие регионы, где проживает множество уникальных видов, испытывают в настоящее время беспрецедентное воздействие со стороны человека. Сюда относят Карибский бассейн, горную цепь Западные Гаты в Индии и большую часть Юго-Восточной Азии. Наибольшие потери в эволюционной истории будут вызваны вымиранием целых групп близкородственных видов, например, панголинов или тапиров, а также видов, уникальных в своем роде: крокодилового шинизавра (Shinisaurus crocodilurus), китоглава (Balaeniceps rex) и ауе-ауе (Daubentonia madagascariensis).

Однако это оценка является заниженной, поскольку для большинства видов нет данных о риске исчезновения. По словам ученых, если не будут предприняты меры по сохранению биологического разнообразия, одни только рептилии могут потерять 13 миллиардов лет эволюции. В рамках проекта EDGE of Exsence ZSL исследователи выделяют несколько видов живых организмов, приоритетных для охраны, в том числе черепаху Elusor macrurus, лягушку Nasikabatrachus sahyadrensis и нумбата Myrmecobius flaviatus.

Ученые также определили места, которые почти не пострадали от непосредственного влияние человека: тропические леса в глубине Амазонии, высокогорья Борнео и некоторые области южной части Африки.