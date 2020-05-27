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Названы сроки выхода новых iPhone 2020 года 

Ferra.ru 1 час назад
Названы сроки выхода новых iPhone 2020 года
Фото: Ferra.ru
Начало продаж новых смартфонов Apple в этом году вызывает много вопросов. Всё, конечно, из-за пандемии коронавирусной инфекции — она нарушила отлаженную работу заводов и цепочек поставок. Сегодня в сети назвали сроки выхода новых iPhone 2020 года.
Как пишет издание Gizchina, Apple выпустит смартфоны новой серии в ноябре 2020 года. Это касается четырёх моделей, которые, кстати, получат поддержку 5G.
Про грядущие устройства также известно, что они получат OLED-экраны диагоналями 5,4 дюйма, 6,7 дюйма и 6,1 дюйма. Смартфоны будут работать на процессоре A14. Кроме размеров экранов iPhone, как обычно, будут различаться объёмом памяти.
Ожидается, что самая дешёвая модель из новинок будет стоить $649, а самая дорогая — $1399.
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Наука и техника , Apple
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