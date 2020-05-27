Названы сроки выхода новых iPhone 2020 года 

Начало продаж новых смартфонов Apple в этом году вызывает много вопросов. Всё, конечно, из-за пандемии коронавирусной инфекции — она нарушила отлаженную работу заводов и цепочек поставок. Сегодня в сети назвали сроки выхода новых iPhone 2020 года.

Как пишет издание Gizchina, Apple выпустит смартфоны новой серии в ноябре 2020 года. Это касается четырёх моделей, которые, кстати, получат поддержку 5G.

Про грядущие устройства также известно, что они получат OLED-экраны диагоналями 5,4 дюйма, 6,7 дюйма и 6,1 дюйма. Смартфоны будут работать на процессоре A14. Кроме размеров экранов iPhone, как обычно, будут различаться объёмом памяти.

Ожидается, что самая дешёвая модель из новинок будет стоить $649, а самая дорогая — $1399.