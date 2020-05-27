Удар космического тела о Землю вызвал столь разрушительные последствия во многом из-за угла падения.

Случившийся 66 миллионов лет назад удар астероида о земную поверхность, приведший к гибели динозавров, произошел под углом в 45-60 градусов. Подобная траектория привела к колоссальному выбросу пород и ядовитых газов.

Результаты научной работы были размещены в журнале Nature Communications.

Такое заключение сделали исследователи, изучавшие кратер Чиксулуб в Мексике, оставленный космическим телом. Для формирования наиболее подробной динамической модели удара были объединены данные ученых из 11 стран мира. Сценарии модели описали возможное развитие событий при четырех вариантах угла падения астероида относительно Земли — 30, 45, 60 и 90.

После анализа смоделированной катастрофы был сделан вывод, что максимально разрушительное и симметричное распространения выбросов могло произойти при ударе под углом в 45 и 60 градусов.

«Для динозавров это был наихудший сценарий», — отметил руководитель исследования профессор Гарет Коллинз.

По словам ученых, модель падение астероида может не только помочь больше узнать об одном из решающих событий в истории эволюции, но внесет вклад в понимание процесса кратерообразования для изучения других планет.