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Замечено ускорение наступления климатической катастрофы 

Lenta.ru 1 час назад
Замечено ускорение наступления климатической катастрофы
Фото: РИА Новости
Международная группа ученых из Германии и Норвегии выяснила, что термокарсты способны значительно усилить таяние вечной мерзлоты в процессе изменения климата. Это быстро приведет к выбросам значительных объемов углекислого газа и метана, что еще сильнее разогреет атмосферу Земли и ускорит климатическую катастрофу. Краткое содержание статьи, опубликованной в Nature Communications, приводится в пресс-релизе на сайте Phys.org.
Специалисты разработали компьютерные модели, чтобы определить влияние термокарстовых процессов на вечную мерзлоту в Северо-Восточной Сибири, где криолизотона в настоящее время остается стабильной. Термокарсты возникают при таянии льда в земле, когда поверхность оседает и образуются впадины, заполняемые водой. Такие изменения в рельефе поверхности могут усиливать таяние вечной мерзлоты.
Оказалось, что при включении в модель термокарстов даже устойчивая вечная мерзлота в Сибири может оттаять в конце этого столетия, хотя в настоящее время температура почвы составляет минус десять градусов. В Норвегии уже замечено сокращение площади вечной мерзлоты и образование многочисленных прудов. При умеренном потеплении термокарстовые процессы способны замедлить оттаивание, однако в сценарии со значительным повышением средних температур деградация криолитозоны усилится из-за положительной обратной связи.
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Наука и техника , Экология , Германия , Норвегия
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