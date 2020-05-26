Названы страны с «преимуществом» перед коронавирусом

Ученые из Университета Суонси заявили, что мужчины с более длинными безымянными пальцами на руках сталкиваются с риском смерти от COVID-19 намного реже. Об этом во вторник, 26 мая, сообщает Daily Mail.

Специалисты изучили данные 200 тысяч человек в 41 стране, измеряя указательный и безымянный пальцы с точностью до миллиметра. Выяснилось, что в странах, в которых проживает больше мужчин с короткими безымянными пальцами, смертность во время пандемии коронавируса на треть выше. Также ученые утверждают, что на смертность среди женщин подобные особенности не влияют.

Малайзия и Болгарии и Используя свои расчеты, ученые также выяснили, что в таких странах, как Россия Мексика риск скончаться от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, намного ниже, чем в Великобритании Испании . Например, в Малайзии наименьший средний показатель при вычислениях по правой руке — 0,976, а в Болгарии наоборот: там самый высокий коэффициент — 0,99. По мнению профессора Джона Мэннинга, это может дать Австралии, Новой Зеландии, Австрии и странам Юго-Восточной Азии «биологическое преимущество», так как жители этих государств, согласно статистике, имеют самые длинные безымянные пальцы в мире.

На длину пальцев влияет тестостерон в организме, указывают эксперты. Кроме того, данный гормон помогает иммунитету бороться с инфекцией, в том числе с коронавирусной.

Согласно статистике, которую приводит Университет Суонси, смертность мужчин от COVID-19 составляет 97,5 летальных исхода на сто тысяч человек, тогда как женщины умирают только в 46,5 случаях из ста тысяч. Ученые также предполагают, что мужчины реже соблюдают гигиену — меньше моют руки, а также реже обращаются к врачам, отчего имеют генетически более уязвимую иммунную систему по сравнению с женщинами.

По состоянию на 26 мая в мире общее число заразившихся коронавирусом составило почти 5,5 миллиона. Наиболее пострадавшая от пандемии коронавируса страна — США (1,66 миллиона зараженных). На второй позиции закрепилась Бразилия (374,8 тысячи человек), Россия (353,4 тысячи) остается на третьем месте по числу заболевших.

24 мая сообщалось, что группа ученых из разных стран определила, что тестостерон может быть главной причиной высокой смертности от коронавируса среди мужчин. Они объяснили, что основной мужской половой гормон может способствовать попаданию вируса в клетки организма.