Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названы страны с «биологическим преимуществом» перед коронавирусом 

Lenta.ru 1 час назад
Названы страны с «преимуществом» перед коронавирусом
Фото: РИА Новости
Ученые из Университета Суонси заявили, что мужчины с более длинными безымянными пальцами на руках сталкиваются с риском смерти от COVID-19 намного реже. Об этом во вторник, 26 мая, сообщает Daily Mail.
Специалисты изучили данные 200 тысяч человек в 41 стране, измеряя указательный и безымянный пальцы с точностью до миллиметра. Выяснилось, что в странах, в которых проживает больше мужчин с короткими безымянными пальцами, смертность во время пандемии коронавируса на треть выше. Также ученые утверждают, что на смертность среди женщин подобные особенности не влияют.
Используя свои расчеты, ученые также выяснили, что в таких странах, как Россия, Малайзия и Мексика риск скончаться от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, намного ниже, чем в Великобритании, Болгарии и Испании. Например, в Малайзии наименьший средний показатель при вычислениях по правой руке — 0,976, а в Болгарии наоборот: там самый высокий коэффициент — 0,99. По мнению профессора Джона Мэннинга, это может дать Австралии, Новой Зеландии, Австрии и странам Юго-Восточной Азии «биологическое преимущество», так как жители этих государств, согласно статистике, имеют самые длинные безымянные пальцы в мире.
На длину пальцев влияет тестостерон в организме, указывают эксперты. Кроме того, данный гормон помогает иммунитету бороться с инфекцией, в том числе с коронавирусной.
Согласно статистике, которую приводит Университет Суонси, смертность мужчин от COVID-19 составляет 97,5 летальных исхода на сто тысяч человек, тогда как женщины умирают только в 46,5 случаях из ста тысяч. Ученые также предполагают, что мужчины реже соблюдают гигиену — меньше моют руки, а также реже обращаются к врачам, отчего имеют генетически более уязвимую иммунную систему по сравнению с женщинами.
По состоянию на 26 мая в мире общее число заразившихся коронавирусом составило почти 5,5 миллиона. Наиболее пострадавшая от пандемии коронавируса страна — США (1,66 миллиона зараженных). На второй позиции закрепилась Бразилия (374,8 тысячи человек), Россия (353,4 тысячи) остается на третьем месте по числу заболевших.
24 мая сообщалось, что группа ученых из разных стран определила, что тестостерон может быть главной причиной высокой смертности от коронавируса среди мужчин. Они объяснили, что основной мужской половой гормон может способствовать попаданию вируса в клетки организма.
Видео дня. Потерявшая мужа скандальная блогерша увеличила грудь
Последние новости
Путин объявил новую дату парада Победы Путин объявил новую дату парада Победы Раскрыт способ наживы на имени Адольфа Гитлера Раскрыт способ наживы на имени Адольфа Гитлера В России сделают 24 июня выходным днем из-за парада Победы В России сделают 24 июня выходным днем из-за парада Победы
Комментарии
Наука и техника , Наука , Болгария , Испания , Малайзия , Мексика , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Билл Гейтс проспонсировал еще одно испытание над людьми
Билл Гейтс проспонсировал еще одно испытание над людьми
Россиянина задержали и бросили на улице его детей
Россиянина задержали и бросили на улице его детей
Путин швырнул ручку во время совещания
Путин швырнул ручку во время совещания
Борис Джонсон обратился к Путину
Борис Джонсон обратился к Путину
Раскрыты подробности подрыва «киборгов» в аэропорту Донецка
Раскрыты подробности подрыва «киборгов» в аэропорту Донецка
Видео
Cражение крокодилов попало на видео
00:14
Cражение крокодилов попало на видео
Опубликовано видео пожара на складе с пластиком в Батайске
00:38
Опубликовано видео пожара на складе с пластиком в Батайске
Подготовка турецких пляжей к туристам попала на видео
01:05
Подготовка турецких пляжей к туристам попала на видео
Выбивавшая долг с тесаком в руках россиянка попала на видео
01:01
Выбивавшая долг с тесаком в руках россиянка попала на видео
Автомобиль снес пожилого мужчину на переходе и попал на видео
00:59
Автомобиль снес пожилого мужчину на переходе и попал на видео
Опубликовано видео падения балкона в центре Петербурга
00:21
Опубликовано видео падения балкона в центре Петербурга
Происшествия
Опубликовано видео тушения крупного пожара под Самарой
01:10
Опубликовано видео тушения крупного пожара под Самарой
Происшествия Пожары
Пока вы не уснули: «Одержимый» Эрдоган напал на Ливию
01:44
Пока вы не уснули: «Одержимый» Эрдоган напал на Ливию
В мире
Осквернившие Вечный огонь в Кронштадте вандалы попали на видео
00:37
Осквернившие Вечный огонь в Кронштадте вандалы попали на видео
Происшествия
Названы преимущества отдыха в России
00:36
Названы преимущества отдыха в России
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение