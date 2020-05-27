Прощай Россия: историческая миссия SpaceX

Это будет первый за девять лет запуск людей на орбиту с территории США, а также первый пилотируемый полет SpaceX

Корабль Crew Dragon компании SpaceX с двумя уже летавшими в космос астронавтами Дугласом Херли и Робертом Бенкеном запустят с мыса Канаверал в штате Флорида. Старт запланирован на 16:33 по времени Восточного побережья США, 23:33 по московскому времени.

Церемонию запуска посетит Дональд Трамп . Прямую трансляцию покажут на телеканале NASA и на сайте SpaceX.

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«В связи с пандемией каких-то особых рисков нет, потому что космонавты, как правило, и у нас, и у американцев перед запуском помещаются на карантин: у них очень ограниченный круг контактов, персональные врачи. Даже у нас на Байконуре перед полетом на пресс-конференции космонавты сидят за стеклянным экраном. Это связано с тем, что в условиях космического полета специфические факторы приводят к тому, что иммунитет человека ослабевает. То есть те карантинные меры, которые сейчас надо бы проводить в связи с коронавирусом, космонавты и так проводят. Что касается рисков в запуске Crew Dragon, риски есть в том смысле, что корабль только начал летать. Сейчас нужно испытать все системы в пилотируемом полете, нужно наработать какую-то статистку надежности и так далее. Там очень много сейчас вопросов, поэтому этот полет является испытательным, именно поэтому там всего два человека, а не четыре или больше. Crew Dragon летит после первого беспилотного полета. Но тот полет был очень успешным. Корабль взлетел, стартовал, состыковался с МКС, потом вернулся на Землю. И этот корабль должен был лететь сейчас, но во время наземных испытаний он взорвался. Это говорит о том, что риски есть».

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Все это делается для того, чтобы вернуть орбитальные запуски в США, которые прекратились после завершения программы Space Shuttle. С тех пор NASA было вынуждено платить России за отправку людей в космос на «Союзах».

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«Для России потеря составит где-то до 500 млн долларов в год. Причем это уже состоялось, потому что, не дожидаясь, пока полетит их собственный корабль, уже резко сократили число заказов, это идет уже примерно год. И только в этом месяце подписан контракт на 90 млн долларов, который, по всей видимости, будет последним. Уже процесс пошел. Как раз «Энергия», которая кораблями занимается, опубликовала отчет, у нее снижение прибыли в 3,5 раза, если я не ошибаюсь. Последствия есть и на рынке запусков искусственных спутников, который мы тоже потеряли. Нужно будет просто переходить на внутренний рынок и строить всю стратегию, исходя только из внутреннего рынка. А шанса выйти на международный рынок у нас уже не осталось. Дело в том, что космический проект очень длительный, семь и больше лет. Например, «Ангару», которая так и не летает, строили 20 лет, запустили в 2014 году, и шесть лет она уже не летает. Поэтому шансы догнать весьма малы. Через 10-20 лет, может, ситуация изменится».

Контракт между SpaceX и NASA предусматривает еще нескольких миссий по доставке людей в космос. В корабле Crew Dragon могут находиться до семи человек, и SpaceX планирует продавать свободные места космическим туристам.