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В Китае нашли древний кувшин с неизвестной жидкостью 

Мир24 23 минуты назад
В Китае нашли древний кувшин с неизвестной жидкостью
Фото: Mir24.tv / Николай Костюшиг
В Китае нашли древний бронзовый кувшин с неизвестной жидкостью внутри, сообщает китайское информагентство Синьхуа.
Гробницу с кувшином, другой посудой и нефритовыми мечами нашли в ходе реконструкции города Саньмэнься в провинции Хэнань. По словам археологов, гробница могла быть построена во времена конца династии Цинь (221-207 годы до нашей эры). Она могла принадлежать местному чиновнику.
По оценкам ученых, кувшину тоже около двух тысяч лет. Снаружи он украшен гусиными головами, а внутри содержалась неизвестная желто-коричневая жидкость. Сейчас химики изучают ее содержание.
Ранее археологи в Таджикистане нашли несколько артефактов Кушанской империи.
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Наука и техника , Синьхуа , Китай
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