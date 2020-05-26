В Китае нашли древний кувшин с неизвестной жидкостью 

Китае нашли древний бронзовый кувшин с неизвестной жидкостью внутри, сообщает китайское информагентство Синьхуа.

Гробницу с кувшином, другой посудой и нефритовыми мечами нашли в ходе реконструкции города Саньмэнься в провинции Хэнань. По словам археологов, гробница могла быть построена во времена конца династии Цинь (221-207 годы до нашей эры). Она могла принадлежать местному чиновнику.

По оценкам ученых, кувшину тоже около двух тысяч лет. Снаружи он украшен гусиными головами, а внутри содержалась неизвестная желто-коричневая жидкость. Сейчас химики изучают ее содержание.

Ранее археологи в Таджикистане нашли несколько артефактов Кушанской империи.