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Установлен новый рекорд скорости интернета 

Мир24 1 час назад
Установлен новый рекорд скорости интернета
Фото: «Мир 24» / Елизавета Шагалова
Австралийские ученые из университетов Монаш, Суинберн и RMIT установили новый рекорд скорости сетевого соединения по оптоволоконному кабелю. Статья о ходе эксперимента была опубликована в журнале Nature Communications.
Ученые смогли разогнать скорость соединения до рекордных 44,2 террабит в секунду. Этой скорости достаточно чтобы скачать содержимое 50 дисков Ultra HD Blu-ray объемом 100 ГБ за одну секунду.
В достижении рекордной скорости ученые использовали технологию «микрогребня». Она повышает значительно повышает эффективность передачи данных. Инженеры интегрировали специальный чип в 75-километровый участок оптоволоконной сети, имитирующий инфраструктуру австралийской Национальной широкополосной сети. Это означает, что данную технологию можно использовать в уже существующих сетях.
Однако для персонального использования такие скорости будут доступны еще нескоро — если технология и станет коммерческой, сначала ее будут использовать для функционирования дата-центров.
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Наука и техника , Минкомсвязи РФ
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