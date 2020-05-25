Установлен новый рекорд скорости интернета 

Австралийские ученые из университетов Монаш, Суинберн и RMIT установили новый рекорд скорости сетевого соединения по оптоволоконному кабелю. Статья о ходе эксперимента была опубликована в журнале Nature Communications.

Ученые смогли разогнать скорость соединения до рекордных 44,2 террабит в секунду. Этой скорости достаточно чтобы скачать содержимое 50 дисков Ultra HD Blu-ray объемом 100 ГБ за одну секунду.

В достижении рекордной скорости ученые использовали технологию «микрогребня». Она повышает значительно повышает эффективность передачи данных. Инженеры интегрировали специальный чип в 75-километровый участок оптоволоконной сети, имитирующий инфраструктуру австралийской Национальной широкополосной сети. Это означает, что данную технологию можно использовать в уже существующих сетях.

Однако для персонального использования такие скорости будут доступны еще нескоро — если технология и станет коммерческой, сначала ее будут использовать для функционирования дата-центров.