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Названа причина ломающих компьютеры обновлений Windows 

Lenta.ru и ещё 4 1 час назад
Названа причина ломающих компьютеры обновлений Windows
Фото: Jeff Chiu / AP
Функция быстрого запуска стала причиной проблемных обновлений Windows. Об этом сообщает издание Windows Latest со ссылкой на Microsoft.
Компания признала, что во многих случаях апдейты для ОС устанавливаются неправильно из-за ошибок в системе. Они происходят из-за функции быстрого запуска (Fast Startup), которая активирована по умолчанию в большинстве операционных систем. Названная функция мешает установке новых компонентов Windows.
По словам Microsoft, благодаря быстрому запуску при выключении компьютера ОС запоминает настройки системы и выгружает их в память при следующем включении, что позволяет оперативно загрузить Windows. Однако обновления, которые обычно устанавливаются при перезагрузке компьютера, могут быть настроены неправильно из-за того, что ОС начинает обрабатывать информацию пользователя. Журналисты подчеркнули, что два системных процесса мешают друг другу, что чаще всего приводит к поломкам системы.
В своем заявлении компания подчеркнула, что в ближайшее время намерена исправить ошибку обновлений. До этого момента инженеры Microsoft посоветовали временно отключить функцию быстрого запуска через пункт «Параметры питания» панели управления.
В последние месяцы пользователи Windows не единожды жаловались на произошедшие в результате обновлений системы сбои. В конце мая системный апдейт привел к сбросу шрифтов Windows и внезапному выключению компьютеров, в апреле обладатели копий ОС рассказали об удалении личных данных. Ранее Microsoft выпустило обновление, которое должно было исправить несколько ошибок в системе, однако на деле апдейт привел к падению производительности компьютеров.
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Наука и техника , Гаджеты , Интернет , Microsoft
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